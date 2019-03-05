بومبيو يأمل بإرسال مفاوضين إلى بيونغ يانغ قريباً

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)



أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس الإثنين عن أمله بمعاودة الحوار مع كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة بعد فشل قمة هانوي.

بومبيو خلال زيارة إلى ولاية أيوا قال إنه بالرغم من العمل الهائل الذي قامت به فرق وزارات الخارجية و الدفاع والطاقة خلال الأسابيع الأخيرة، لمحاولة صياغة ما يمكن اعتباره اتفاقاً فعلياً كبيراً، فإنه لم يتم التوصل إلى تحقيق ِ ذلك خلال قمة هانوي.

وتابع في تصريحات نشرتها الخارجية "آمل إذا بالرغم من أنني لم أحصل بعد على أي التزام بهذا الشأن، أن أتمكن من إرسال فريق إلى بيونغ يانغ في الأسبوعين المقبلين لمواصلة البحث عن المواضيع التي تنطوي على مصلحة مشتركة".

وفشل ترامب وكيم في قمتهما الثانية في التوصل إلى اتفاق ولو جزئي لإزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، واصطدمت المحادثات بصورة خاصة بمسألة العقوبات الاقتصادية التي طالب كيم برفعها، غير أن الطرفين أكدا عزمهما على مواصلة الحوار ولو أنه لم يتم تحديد أي موعد جديد لذلك.

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