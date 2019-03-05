بسبب طرود مشبوهة.. إخلاء مطار ومحطة قطارات في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الشرطة البريطانية، إنها تحقق بشأن ورود تقارير عن اكتشاف أجسام مشبوهة وعبوات ناسفة صغيرة بأماكن مختلفة في العاصمة لندن، من بينها مبنى تابع لمطار لندن سيتي ومحطة قطارات.

وعلى إثر تقارير عن العثور على طرود مشبوهة في المحطة والمطار، استُدعيت شرطة النقل البريطانية إلى محطة قطارات ووترلو في لندن، ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، في حين نقلت "رويترز" عن الشرطة قولها، إنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي.

وقالت الوكالة، إن الضباط المتخصصين في المكان، قاموبا بإخلاء المبنى كإجراء احترازي، وجرى أيضاً إخلاء مطار لندن سيتي.

وأوضحت "رويترز" أن التحقيقات جارية، مضيفة أن العبوة التي عثر عليها في مطار هيثرو أصبحت آمنة.

ولا تزال التحقيقات جارية بشأن هذه الطرود.

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