باكستان تحذر غواصة هندية بعد رصدها.. ماذا حصل في عرض البحر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوات البحرية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن رصد غواصة هندية اقتربت من مياهها الإقليمية في بحر العرب، يوم أمس الإثنين.

وبحسب بيانٍ صادر عنها، فإنّه "تمّ توجيه تحذير إلى تلك الغواصة بعدم التوغل في المياه الإقليمية، ما حدا بها إلى الإبتعاد"، مؤكدة أنّها "لم تستهدفها مراعاة لسياسة السلام الباكستانية التي تريدُ إسلام أباد بموجبها تخفيف حدّة التوتر مع نيودلهي".

وكانت الاوضاع بين البلدين شهدت توتراً، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بعد استهداف سلاح الجو الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم "جيش محمد" داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 40 عسكرياً. وعلى الأثر، ردّت باكستان بإسقاط مقاتلتين هنديتين واعتقال طيار، لكنها أطلقت سراحه في وقت لاحق.

ويوم أمس الإثنين، أسقط سلاح الجو الهندي طائرة دون طيار اطلقت من باكستان فوق ولاية راجاستان الشمالية. ووفقاً لوكالة " أ ن ي"، فإنّ الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي الهندي ظهراً بالقرب من مدينة بيكانير، وقد تمّ اسقاطها بعد فترة وجيزة من الاكتشاف، وسقطت شظاياها على الأراضي الباكستانية".

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