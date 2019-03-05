البيت الأبيض يهاجم خصوم ترامب

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

هاجم البيت الأبيض خصوم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين في مجلس النواب، لإطلاقهم تحقيقاً مشيناً وتعسفياً بشأن اتهامات عرقلة الرئيس للعدالة، وسوء استغلاله منصبه.

الهجوم جاء بعد إطلاق اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقاً جديداً واسعاً في الدائرة المحيطة بترامب، طلبت خلاله الحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، من بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.

المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز في بيان: "اليوم أطلق رئيس لجنة (الشؤون القضائية في مجلس النواب جيري) نادلر تحقيقاً مشيناً وتعسفياً في مزاعم مضللة وكاذبة سبق وأن حقق فيها المدعي الخاص ولجان في الكونغرس بمجلسيه".

وأضافت أن "نادلر وزملاءه الديمقراطيين انبروا في حملة الصيد هذه لأنهم مرعوبون من أن روايتهم الكاذبة لمدة عامين عن تواطؤ مع روسيا آخذة في الانهيار".

وكان ترامب علق شخصياً على هذا التحقيق بالقول إنه "فارغ"، وأكد في الوقت نفسه أنه سيتعاون معه.

وأرسل رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر رسائل إلى 81 شخصاً وكياناً في الدائرة المحيطة بترامب حالياً وسابقاً، وأشخاص قد تكون لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق، وسط مساعي النواب المعارضين لمحاسبة الرئيس وأعوانه على مخالفات محتملة

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