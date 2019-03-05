الإنفاق العسكري الصيني بات ربع الأميركي

أخبار الآن | بكين - الصين - (وكالات)

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، أن إنفاقها العسكري للعام 2019 سيكون بنسبة 7,5 بالمئة، مقارنة مع 8.1 بالمئة العام الماضي، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 0.6 بالمئة.

وبحسب التقرير فإن الموازنة العسكرية الصينية ستبلغ 1190 مليار يوان أكثر من مئة وسبعين مليار دولار (177.6 مليار دولار أميركي)، أي ربع ما تنفقه واشنطن على موازنتها العسكرية، وهي تعد ثاني أضخم موازنة عسكرية في العالم، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكشفت الحكومة الصينية عن هذه الموازنة العسكرية في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.

ويأتي هذا التراجع في وقت ترفع فيه الحكومة الصينية من حدة تهديداتها لدعاة الاستقلال في جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

كما أن هذا التراجع في الموازنة العسكرية يأتي في ظل الخلافات الحدودية الكثيرة بين الصين وجيرانها في بحر الصين الجنوبي.

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