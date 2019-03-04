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مصرع 4 أمريكيين في كينيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ما لا يقل عن أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني على خلفية تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانوا يستقلونها في جزيرة نائية في بحيرة توركانا شمال غرب البلاد، وذلك حسبما أفادت الشرطة الكينية

وأوضحت الشرطة أن الطائرة سقطت في المنتزه الوطني بجزيرة سنترال آيلاند مما أدى الى مقتل كل من كانوا على متنها.

ولم تصرح الشرطة حتى اللحظة عن هوية القتلى وأكدت على ضرورة إبلاغ أقاربهم أولا.

وجاءت الواقعة بعد أقل من شهر من مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أميركيين في تحطم طائرة في غرب البلاد

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    مصرع 4 أمريكيين في كينيا قتل ما لا يقل عن أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني على خلفية تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانوا يستقلونها في جزيرة نائية في بحيرة توركانا شمال غرب البلاد

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