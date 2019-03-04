قرارٌ بشأن مقاتلي "داعش" الألمان.. ما هو؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على خطى بريطانيا، بدأت العديد من الأحزاب الحاكمة في ألمانيا بالاتجاه نحو سحب الجنسية من بعض الألمان الذين انضموا للقتال مع تنظيم "داعش" الإرهابي. فبحسب صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية، فإنّ "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش".

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الحكومة الألمانية أنه "ينبغي وجود 3 معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم. إلى ذلك، يجب أن يكون لهؤلاء الأفراد جنسيات أخرى وأن يكونوا بالغين، وسيحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف داعش بعد تطبيق القواعد الجديدة".

ومنذ العام 2013، غادر أكثر من ألف ألماني باتجاه دول الصراع في الشرق الاوسط، وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلثاً آخر قتلوا بينما يعتقد أن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.

مصدر الصورة: Berlingske

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