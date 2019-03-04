ترامب يبرر فشل قمة هانوي مع كيم

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

عدّ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب أنّ جلسة الاستماع العلنيّة لمحاميه السابق مايكل كوهين، ربما تكون ساهمت في فشلِ قمّته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي الأسبوع الماضي.

وفي سلسلةٍ من التّغريدات، وصف ترامب كوهين بأنّه كاذب ومخادع، كذلك انتقد ترامب قرارَ لجنةِ التحقيق في مجلسِ النواب، والقاضي بتنظيمِ جلسةِ الاستماع لكوهين تزامناً مع انعقادِ القمّة في فيتنام

وكتب ترامب على تويتر "أن يقوم الديمقراطيّون باستجواب كاذبٍ ومحتال مدان، خلال جلسة علنيّة، تزامناً مع القمّة النوويّة المهمّة جداً مع كوريا الشماليّة، ربّما هو انحدار جديد في السياسة الأمريكيّة، وقد يكون ساهم" في فشل القمّة. وأضاف ترامب "إنّه شيء لم يحصل في السابق، عندما يكون الرئيس في الخارج. "يا للعار!".

وأعلن برلمانيون أمريكيون الخميس الماضي أنّ كوهين سيعود هذا الأسبوع إلى الكونغرس ليُدلي بمزيد من المعلومات، بعد ثلاثة أيام من إفادة ماراتونيّة اتّهم فيها ترامب بنشاطات مخالفة للقانون.

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