المديرة المالية لهواوي تقاضي كندا بسبب توقيفها

أخبار الآن | مونتريال – كندا (أ ف ب)

قدمت المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية مينغ وانتشو شكوى ضد السلطات الكندية لاتهامها بانتهاكِ حقوقها الدستورية لدى توقيفها في فانكوفر مطلع كانون الأول/ديسمبر

وقدم المحامون شكوى مدنية لدى المحكمة العليا في فانكوفر، ضد أعضاءً في الحكومةِ الكندية ودائرة الجمارك والشرطة الفدرالية للمطالبة بتعويضاتِ عُطلٍِ وضَرر

وبحسب الوثيقة، فإن مينغ تندد بتعرضها لـ "انتهاكات خطيرة لحقوقها الدستورية" لدى توقيفها واستجوابها في مطار فانكوفر في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وأوقفت مينغ بموجب مذكرة صادرة بحقها في الولايات المتحدة التي تطالب بتسليمها، ما تسبب بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.

ويحتج محاموها بصورة خاصة على ظروف استجوابها طوال ثلاث ساعات من قبل عناصر الجمارك، في إطار عملية تفتيش روتينية بحسب التفسير الرسمي، قبل أن تبلغ رسميا بتوقيفها.

ويقول محاموها إن عناصر الجمارك انتهكوا حقوقها خلال هذه الساعات الثلاث بتفتيش هواتفها وحواسبها المحمولة.

وقدم المحامون هذه الشكوى الجمعة، بالتزامن مع مباشرة القضاء الكندي رسميا آلية تسليم مينغ وانتشو إلى الولايات المتحدة.

وتتهم وزارة العدل الأميركية مجموعة هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران وبسرقة أسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الأميركية للاتصالات من خلال شركتين تابعتين لها.

وتم الإفراج بشروط عن مينغ، ابنة مؤسس هواوي، في منتصف كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر حيث تملك منزلين، لقاء كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,6 مليون يورو) وتسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني.

وباشرت وزارة العدل الكندية رسمياً الجمعة "آلية التسليم" التي قد تستغرق عدة شهور أو حتى سنوات بسبب إمكانات الاستئناف الكثيرة.

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