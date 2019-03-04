ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ألاباما إلى 22 قتيلاً

واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعلن مسؤولُ محلي في ألاباما ارتفاعَ عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية ألاباما الواقعة في جنوبِ شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى اثنين وعشرين شخصاً.

المسؤولُ أوضحَ أن الإعصارَ قطع كيلومترات وأدى إلى دمارٍ كارثي على شريطٍ عرضه اربعمئةِ مترعلى طولِ مساره، وكانت الحصيلة السابقة للضحايا تبلغٌ اربعة عشر قتيلاً.

قناة "دبليو آر ايه ال-تي في" نقلت عن جاي جونز رئيس شرطة منطقة لي التي تقع في شرق ألاباما على الحدود مع جورجيا، قوله "بلغ العدد الآن 22. للأسف أعتقد أن هذا العدد سيرتفع".

وأوضح الطبيب الشرعي للمنطقة بيل هاريس لشبكة "ام اس ان بي سي" أن بين الضحايا عددا من الأطفال.

من جهته، تحدث جونز لقنانتين محليتين تابعتين لشبكتي "سي بي اس" و"ان بي سي" عن عدد من المفقودين ونقل آخرين إلى مستشفيات بعضهم مصابين "بجروح خطيرة جدا".

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعازيه لأهالي الضحايا، وكتب في تغريدة أن "الأعاصير والعواصف كانت عنيفة وقد تحدث أخرى. إلى عائلات وأصدقاء الضحايا وإلى الجرحى، ليبارككم الله جميعاً".

وتحدث مسؤول الشرطة عن إعصار واحد. لكن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن عددا من الأعاصير ضربت المنطقة، بينما ذكرت شبكة "سي ان ان" أن إعصارين حدثا في منطقة لي بينما سجل "عشرة أعاصير على الأقل" في ألاباما وجورجيا الأحد.

اقرا المزيد:

14 قتيلاً على الأقلّ جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة