واشنطن وسول توقفان مناوراتهما العسكرية المشتركة

أخبار الآن| سول - كوريا الجنوبية - (ا ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة الأحد أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة ستوقفان مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة الواسعة النطاق التي تُثير بانتظام غضب كوريا الشماليّة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ التمرينين اللذين يُطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيغل" سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة "للحفاظ على استعداد عسكري قوي".

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي، الذي اشترط عدم كشف هويته، بعد يومين من قمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تسفر عن أي اتفاق.

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