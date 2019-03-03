كوارث طبيعية تهدد تركيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنبأ رئيس مركز أبحاث علوم الطبيعة في جامعة "تكنيك يلديز" التركية، شكري آرصوي، أن منطقة مرمرة معرضة لزلزال عنيف قد تصل قوته إلى أكثر من 7 درجات.

كما يتوقع شكري آرصوي أن ينهار 80 ألف بناء، ويلقى عدد كبير من المواطنين حتفهم، يتراوح عددهم بين 450 ألفًا و500 ألف شخص، فضلا عن مصابين تصل أعدادهم لثلاثة أضعاف هذا الرقم"، في حالة وقوع زلزال مرمرة، مضيفاً "هذا إلى جانب أكثر من مليون شخص سيحتاجون رعاية وخدمات بشكل يومي. هذه أرقام حقيقية واقعية".

وأكد رئيس مركز أبحاث علوم الطبيعة أن "100 في المئة من أراضي تركيا مناطق زلازل، حتى لو كان خط الزلازل بعيدًا فإن قوة الزلزال قد تدمر البناء الخاص بكم، حتى وإن كان بعيدًا كما قلت، فليس هناك أحد بمنأى أو بمأمن من الزلازل في تركيا".

اقرأ المزيد:

إجلاء آلاف المدنيين جراء فيضان نهر في كاليفورنيا