العالم يحيي اليوم العالمي للسمع تحت شعار "تحقق من سمعك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، اليوم العالمي للسمع 2019 تحت شعار "تحقق من سمعك" ، وبحسب المنظمة إن أكثر من 5% من سكان العالم يعانون من فقدان السمع المسبب للعجز.



تحت شعار "تحقق من سمعك"، تحيي منظمة الصحة العالمية، اليومَ العالميَ للسمع 2019 بهدف تركيز الانتباه حول أهمية التحديد المبكر والتدخل لفقدان السمع.

وتشير إحصائيات المنظمة لعام 2018 إلى أن أكثرَ من خمسٍ في المئةِ من سكان العالم يعانون من فقدان السمعِ المسببِ للعجز، لافتةً إلى أنه بحلول عام 2050 سيعاني أكثرُ من تسعِمئةِ مليونِ شخصٍ أو واحدٍ من كل عشرةِ أشخاصٍ من فقدان السمع.

كما تشيرُ الدلائل بوجهٍ عام إلى أنه يمكن الوقايةُ من نصفِ حالاتِ فقدانِ السمعِ من خلالِ تدابيرِ الصحةِ العامة.

وقد تنجم حالات فقدان السمع أو الصمم عن أسباب خَلقية أومكتسبة.



الأسبابُ الخَلقية تؤدي إلى فقدان السمع منذ الولادة أو يحدث بعد الولادة بزمن قصير، وينجم عن عواملَ جينيةٍ وراثيةٍ وغيرِ وراثية أو مضاعفاتٍ معينةٍ تحدث أثناءَ الحملِ والولادة.

أما الأسباب المكتسبة فتؤدي إلى فقدان السمع في أي مرحلة عمرية وتنجم عن:



_ سماعُ الموسيقى العالية في أماكن السهر، ومن خلال سمّاعاتِ الاذن ، والصيدُ البرّيُّ .. جميعُها عواملُ مؤثّرة على السمع، وقد تؤدي إلى فقدان السمع على الموجات العالية وفي سنّ العشرينيات، لذا من الضروري وضعُ سدّادات طبّية للأذنين.



_ عاملُ الوراثة يلعب دوراً مهمّاً في فقدان السمع، حيث يمكن أن ينتقلَ من الأهل إلى أولادهم وفي أعمار مختلفة.

_ الإصابةُ ببعض الفيروسات، التي قد تصيب جسمَ الإنسان، مثل الأنفلونزا والتهاب السحايا والحصبة، وتصل إلى الأذن فتؤدي إلى الالتهابات وإلى فقدان السمع إذا لم تتمّ معالجتُها بالسرعة اللازمة.



_استخدام بعض الأدوية مثل الأدوية المستخدمة لعلاج حالات العدوى الوليدية والملاريا والسل المقاوم للأدوية والسرطانات.



_وبالنسبة للأطفال، يمثل التهاب الأذنِ الوسطى المزمنِ السببَ الرئيسَ لفقدانِ السمع.



وبمناسبة اليوم العالمي للسمع أطلقت منظمة الصحة تطبيقاً برمجياً باسم HearWHO لاستخدامه في رفع الوعي وتشجيع الناس على التحقق من السمع بانتظام .. وممارسة الاستماع الآمن، والسماح للعاملين الصحيين بالتحقق من حالة السمع للأشخاص في مجتمعاتهم.

عبر الهاتف الدكتور عبد الهادي الجاسم استشاري الأنف و الأذن و الحنجرة

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