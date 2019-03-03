اختفاء كوميدي شهير في شينجيانغ.. والمغردون يطلقون "#FreeAdil

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضجت وسائلُ التواصل الاجتماعي المعنية بشؤونِ أقلية الإيغور في إقليمِ شينجيانغ بهاشتاغ #FreeAdilMijit أو الحريةِ لـِ عادل ميجيت.

الكوميدي عادل اختفى في الصين في ظروفٍ غامضة في وقتٍ تتهمُ عائلته السلطات الصينية باعتقاله في المعسكرات، حيثُ انتشرت على وسائلِ التواصل الاجتماعي آلافِ التغريدات التي طالبت السلطات الصينية بمعرفةِ مصيره فوراً، كما أُُرفقت التغريدات بصورِ الفنان الكوميدي الشهير مع وسم #FreeAdilMijit.

يقول أرسلان ميجيت (31 عاماً) إنه "ليس هناك إيغوري واحد لم يسمع بوالده عادل، وقال الشاب المولود في سيدني لوالدين من الإيغور "لدينا قول مأثور بلغة الإيغور "من سبع إلى سبعين عاماً" وأي شخص بين هذه الأعمار سيعرف والدي، عندما تفكر في الكوميديا، فأنت تفكر به".

عمل عادل ميجيت في فرقة الفنون الحكومية لمدة 30 عاماً، لكن عائلته تخشى أن يكون قد اقتيد إلى معسكر لإعادة التأهيل. لعقود من الزمن كان اسما مألوفاً ومعروفاً أينما ذهب في شينجيانغ - ولكن لم يره أحد لأكثر من ثلاثة أشهر، بحسب العائلة

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