23 قتيلا في هجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان

أخبار الآن| كابول - افغانستان - (ا ف ب)

أعلن مسؤولون الجمعة أن هجوما شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية اميركية افغانية في جنوب غرب افغانستان أدى الى مقتل 23 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية

والأنباء عن هذه الحصيلة الكبيرة للهجوم الذي استمر ساعات على قاعدة شوراب العسكرية، التي تعد احدى أكبر المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت بعد تصريحات سابقة من مسؤولين محليين وأميركيين أن القوات الأفغانية نجحت في صد الهجوم وقتلت أريع عسكريين.

والهجوم الذي بدأ قبيل الفجر وتبنته طالبان شهد اقتحام المهاجمين للقاعدة في ولاية هلمند والاشتباك مع القوات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور احمد جويد لفرانس برس "انتهت العملية. قتل 23 من قوات الامن الافغانية واصيب 15 وقتل عشرون متمردا".

واكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك هذه الحصيلة وقال ان طالبان اشركت سبعة انتحاريين في الهجوم قتلوا خلال الاشتباكات.

وأفاد مسؤول أميركي لفرانس برس عدم سقوط قتلى أو جرحى أميركيين في الهجوم.

إقرأ أيضاً:

القوات الأمريكية قد تنسحب من أفغانستان في غضون 3 الى 5 سنوات