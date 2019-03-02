واشنطن وسيول تعتزمان وقف مناورات عسكرية مهمة

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعلن مسؤول أمريكي أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة تعتزمان "وقف" مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة.



وكان موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي نقل في وقت سابق عن مسوؤلَين دفاعيَين أمريكيين أنّه تمّ تأجيل مناورات "فول إيغل" العسكريّة التي تُجرى عادةً في الربيع، حيث تُثير تلك المناورات غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها تهديداً لها.

تصريحات المسؤول الأمريكي الذي اشترط عدم كشف هوّيته جاءت بعد يومين من قمّة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تُسفر عن أيّ اتّفاق. غير أنّ كلا الطرفين راغب في إبقاء باب الحوار مفتوحاً.

في السابق، كان مئتا ألف جنديّ من كوريا الجنوبيّة وزهاء 30 ألف جنديّ أميركي يشاركون في مناورات "فول إيغل" و"كي ريسولف" العسكريّة المشتركة.

لكن منذ أوّل قمّة بين ترامب وكيم في سنغافورة في حزيران/يونيو، قلّصت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أو ألغتا تدريبات عسكريّة مشتركة عدّة، ولم تعد القاذفات الأمريكية تحلّق فوق كوريا الجنوبية.

واشتكى الرئيس الأمريكي مراراً من كلفة هذه التدريبات.

وأشارت "إن بي سي" إلى أنّ التدريبات السنويّة سيُستعاض عنها بمناورات "محصورة وأكثر ارتباطاً بالمهمّة".

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