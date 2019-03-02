كيم جونغ أون يتوجه إلى الصين بالقطار عائدا إلى بلده

أخبار الآن | هانوي - فيتنام(أ ف ب)

غادر قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون محطة دونغ دانغ الفيتنامية بالقطار متوجها إلى الصين، في ختام قمة عقدها في هانوي خلال الأسبوع الجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعد كيم في هذه المحطة الواقعة في شمال فيتنام، إلى القطار الذي تحرك ببطىء في هذه الرحلة الطويلة عبر الصين، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وقبل أن يستقل القطار، قام كيم بخطوة غير عادية لها رمزية كبيرة، بتوقفه أمام نصب ضريح بطل استقلال فيتنام هو شي مينه.

وعادة وفي ذكرى الأحداث التاريخية الكورية الشمالية، يكرم كيم أسلافه، والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ في ضريحيهما الواقعين في ضواحي بيونغ يانغ. لكنه لم يقم من قبل بخطوة من هذا النوع حيال أي زعيم أجنبي.

ووضع كيم إكليلا من الورود يحمل اسمه وكتب عليه "تكريما لذكرى الرئيس هو شي مينه" على ضريح هو شي مينه، قبل أن يقف محني الرأس لأكثر من 48 ثانية.

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