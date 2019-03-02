عقبات بيئية أمام صربيا للإنضمام للاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تواجه صربيا عقبات بيئية في طريق جعل إجراءاتها البيئية متماشية مع المعايير المطلوبة للإنضمام للاتحاد الأوروبي، وتعد القمامة إحدى أبرز تلك المشكلات، حيث انتشرت على مساحة 2 كيلومتر مربع من مشارف العاصمة الصربية بلغراد.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد تدفق مياه الصرف الصحي في نهر الدانوب، أزمة اقتصادية أيضًا، حيث أن مهمة معالجة القمامة تبلغ تكلفتها نحو 15 مليار يورو.

وصرح جون تريفان، وزير البيئة الصربي، أن بلاده بحاجة لتحسين التشريعات لزيادة الاستثمارات البيئية.

وأضاف، "سيكون علينا بناء أكثر من 300 نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي."

ومع تخطيط صربيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي بحلول عام 2025، يجب أن تستثمر%1.3 من الناتج المحلي في معالجة مشاكلها البيئية حيث أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تستثمر 2% من ناتجها المحلي في البيئة.

فيما صرحت صربيا أنها لن تفي بالمتطلبات البيئية الأوروبية بحلول الموعد المحدد، واقترحت تمديد الفترة الانتقالية ل11 عاماً من تاريخ انضمامها للاتحاد الأوروبي.

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