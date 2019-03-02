بومبيو يأمل بمواصلة الحوار مع بيونغ يانغ

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمله في مواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



بومبيو كان قال في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال زيارة قصيرة أعقبت قمة بلاده مع كوريا الشمالية ، قال إن الجانبين اتفقا على أنه يجب إجراء المزيد من المحادثات، معرباً عن أمله بأن يتمكن البلدان من مواصلة الحوار.

كما أشار الوزير بومبيو إلى أن بلاده ونظيرتها الكورية الشمالية "لم تصلا تماماً في القمة إلى الحد الذي كنا نأمله"، مضيفاً أن الجانبين مع ذلك "حققا بعض التقدم" في القمة التي استمرت يومين في هانوي.

واختتم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمتهما الثانية التي عقدت يومي 27 و28 في فبراير الماضي في فيتنام، دون التوصل لاتفاق لنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب للصحفيين في أعقاب القمة إن كوريا الشمالية أرادت أن يتم رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد مقابل نزع السلاح النووي، ولكنه لم يقبل بذلك.

فيما أكد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هوو، أن بيونغ يانغ لم تطالب في القمة بإلغاء جميع العقوبات، بل اقترحت فقط رفع تلك العقوبات التي تضر بشكل مباشر بالاقتصاد المدني، وهو ما يخالف قول ترامب.

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