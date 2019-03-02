باكستان تعلن قتل جنديين ومدنيين في كشمير

أخبار الآن | كشمير - الهند (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني في بيان له، السبت، قتل جنديين باكستانيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية في الجزء الخاضع لها من كشمير.

وأضاف البيان أن مقتل الجنديين جرى أثناء ردها على استهداف القوات الهندية للمدنيين في القطاع الحدودي، مشيراً إلى أن الجانب الهندي تكبد في المقابل خسائر بشرية ومادية جراء الرد الباكستاني المناسب،

كان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق السبت مقتل مدنييْن وجرح آخريْن جراء إطلاق القوات الهندية النار بكثافة على مناطق "العين الحارة" و"تته باني" و"جندروت"، واتهم البيان الجيش الهندي بتعمد استهداف المدنيين.

يأتي ذلك في واصل الجيش الباكستاني رفع حالة تأهب قواته البرية والجوية والبحرية، تحسباً لأي طارئ، وتأتي الاشتباكات على جانبي خط السيطرة الفاصل في كشمير بعد أيام من التصعيد وبالرغم من إطلاق باكستان سراح الطيار الهندي وتسليمه لسلطات بلاده مساء الجمعة

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