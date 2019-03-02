الأبرز ليوم السبت 2019/3/2

كيف تحاول الصين إخفاء جرائمها ضد الإيغور أمام وفود إعلامية؟

لجأت الصين في محاولة منها لتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي إلى إطلاق سراح بعض معتقلي الإيغور بشكل مؤقت من معسكرات الاحتجاز المنتشرة بمعظمها في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

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سوريا الديمقراطية تكمل معركتها ضد داعش

تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوما عنيفا على الجيب الأخير لداعش في محافظة دير الزور.

وكان عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب قد أكد لأخبار الآن في اتصال هاتفي ، بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا، والذي تُقدر مساحته بنصف كيلومتر مربع.

وأضح حبيب أن الهجوم على داعش يتم بالتنسيق بين سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ، مضيفا أن عدد الإرهابيين يقدر بالمئات. وشدد حبيب على أن القوات ستحرر المنطقة بشكل كامل خلال خمسة إلى عشرة أيام، كحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل.

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لعبة "مومو" المخيفة تشجع الأطفال على الانتحار ..والأزهر يحذر

تجددت التحذيرات من عودة تحدي مومو القاتل الذي ارتبط بعدد من حالات الانتحار حول العالم، وهي لعبة متاحة على تطبيقات مثل: واتس اب، وفيسبوك، ويوتيوب، وغيرها، وهي لعبة مزعجة تشجع الأشخاص على إيذاء أنفسهم.

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