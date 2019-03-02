احتجاز الحيتان في روسيا يؤجج الشارع.. وبوتين يتحرك تحت الضغط

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (cbsnews)

قرّرت السلطات الروسية، مؤخراً، إطلاق سراح ما يقرب 100 حوتٍ من الحيتان البيضاء والأوركا تم احتجازها خلال الفترة الماضية في حظائر صغيرة، وذلك بعد أشهرٍ من الإحتجاجات الشعبية.

وتركّز سعي الناشطين البيئيين خلال الأشهر الماضية على المطالبة بإطلاق سراح الحيتان، الأمر الذي جذب اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أمر بفتح تحقيق في القضية وإطلاق سراح الحيتان. ويتمّ احتجاز هذه الحيتان في أقفاص في الجزء الجنوبي الشرقي لروسيا في أحد المرافق قرب سريدنيايا في خليج فلاديفوستوك.

وظهرت صور الحيتان المسجونة لأول مرّة العام الماضي، الأمر الذي شكّل صدمة بالنسبة للرأي العام الروسي. وفي بادئ الأمر، كان هناك اعتقاد أنّ 90 حوتاً من الحيتان البيضاء و12 حوتاً أوركياً قد تمّ احتجازهم، ولكن المدعين المحليين أشاروا إلى أن 3 من الحيتان قد فروا. ومع ذلك، كشف عددٌ من علماء البيئة عن اختفاء واحدٍ من الحيتان المحتجزة أوائل الشهر الماضي. وكان وزير البيئة الروسي ديمتري كوبيلكين أكّد أنه "لا اعتراض على إطلاق سراح الأوركا، ولكن الأمر المهم في القضية هو إتمام ذلك بطريقة صحيحة".

وأطلق موقع "change.org" عريضة ضمّت نحو مليون توقيع، دعت الحكومة الروسية إلى إطلاق الحيتان إلى موطنها الطبيعي في أقرب وقتٍ ممكن، كما نصت العريضة على "ضرورة قيام عددٍ من الأشخاص المختصين بإطعام هذه الحيتان وإعادة تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية".

وجذبت هذه القضية عدداً من المشاهير حول العالم، وأبرزهم الممثل والناشط البيئي ليوناردو دي كابريو، الذي دعا إلى إثارة قضية في وجه ما أسماه "الإستيلاء الإنساني على الحيتان في روسيا". الامرُ نفسه كان بالنسبة للممثلة باميلا أندرسون التي وجهت رسالة مفتوحة إلى بوتين عبر موقع مؤسسة الإلكترونية، تطالبه شخصياً بإطلاق سراح الحتيان في البحار.

وكان مسؤولون روس وجهوا اتهامات إلى 4 شركات في الشرق الأقصى، احتفظت بحوالى 100 من الحيتان، في برك صغيرة مزدحمة سماها أنصار البيئة "سجن الحيتان". ومع هذا، فقد فرضت غرامات على الشركات في وقت سابق لأسرها الحيوانات بشكل غير قانوني، وبالإضافة إلى تاريخها في بيع الحيتان إلى مدن الملاهي في الخارج. ومن جهتها، كشفت إدارة حرس الحدود إنها تشتبه في أن الشركات الـ4 استولت على هذه الحيتان بشكل غير قانوني، في حين أنها أكدت "ادعاءات أنصار البيئة بأنّ الحيتان محتجزة في ظروف سيئة وحيز ضيق".

وتساوي الحيتان ثروة كبيرة في السوق السوداء، إذ تصل قيمتها إلى 4.6 ملايين جنيه إسترليني، أي أكثر من 6 ملايين دولار، ويعتقد الناشطون أنه تم أسرها بنية بيعها إلى حدائق الملاهي في الصين.

مصدر الصورة: cbsnews

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