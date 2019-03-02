أندونيسيا.. أصوات عمال المنجم المنهار اختفت وإنقاذهم "معجزة"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لليوم الرابع على التوالي، تتواصل عمليات إنقاذ العشرات من عمال منجم للذهب في منطقة بولانغ منغوندوف في مقاطعة سولاوسي الشمالي في أندونيسيا، بعد انهياره قبل أيام.

وبحسب عبد المعين بابوتونغان، وهو أحد المسؤولين المشرفين على عمليات الإنقاذ، فإنّ "أصوات العمال المحاصرين داخل المناجم المنهارة لم تعد تسمع، في حين أنّ الجهود متسمرّة لإنقاذهم".

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لم تستطع السلطات الأندونيسية إنقاذ أي شخصٍ في المنجم الواقع في تضاريس شديدة الإنحدار، وهناك اعتقاد أنّ هناك حوالى 30 عاملاً ما زالوا محاصرين بداخله، في حين تمّ تسجيل مقتل 8 آخرين، وإنقاذ 20.

ولفت بابوتونغان إلى أنّ "المنقذين لا يدخلون حالياً إلى المنجم، بينما تعمل معدات ثقيلة على الأمر، في حين أنه لم نسمع أصواتاً من الداخل منذ الأمس". وقال: "في هذا اليوم الرابع، تلاشت علامات على وجود أحياء بالداخل. ومع ذلك، فإننا مستمرون في محاولة إنقاذهم، وستكون معجزة إذا بقيوا على قيد الحياة".

مصدر الصورة: HypeNews

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