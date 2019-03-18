ماكرون يتهم السترات الصفر بمحاولة تدمير فرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته للفوضى التي أثارتها احتجاجات السترات الصفر يوم أمس، معتبرا أن المتظاهرين يسعون إلى تدمير الجمهورية الفرنسية.

وكتب ماكرون على صفحته في تويتر أن ما حدث في جادة الشانزيليزيه، لم يعد يُعتبر مظهرا من التعبير عن الرأي. هؤلاء أشخاص يريدون تدمير الجمهورية. كل من شارك هناك".

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة اتخاذ "قرارات قوية" حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى.

ونهب محتجون العديد من المحلات التجارية في جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس، وأحرقوها، وذلك في الأسبوع 18 لتظاهرات السترات الصفر احتجاجا على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.

واضطرت فرق الإطفاء لإخلاء بناية تقع قرب الجادة الباريسية الشهيرة، إثر اندلاع حريق في بنك، وقال رجال الإطفاء إنهم أنقذوا شخصين من ألسنة اللهب، هما سيدة ورضيعها، كانا عالقين في الطابق الثاني من البناية"، مشيرين إلى أن الحريق خلف 11 جريحا إصاباتهم طفيفة بينهم شرطيان.

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