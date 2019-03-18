كريستن غيليبراند مرشحة رسميا للرئاسة الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ا ف ب)



أضفت السناتورة الديموقراطية لنيويورك كيرستن غيليبراند الطابع الرسمي على ترشحها الى الانتخابات الرئاسية في 2020، بعد اسابيع على تشكيل لجنة استطلاعية.

وفي شريط فيديو نُشر في وقت مبكر صباح الأحد، اشارت إلى أن النشيد الوطني للولايات المتحدة يطرح السؤال الآتي: "هل تتغلب الشجاعة؟".



وكان من المتوقع ان تعلن ترشحها الرسمي منذ أعلنت السناتورة التي تبلغ الثانية والخمسين من العمر في منتصف كانون الثاني/يناير على شبكة سي.بي.إس، تشكيل لجنة استطلاعية، وهي خطوة حاسمة لدخول السباق الرئاسي الأمريكي.

وفي شريط فيديو نُشر في وقت مبكر صباح اليوم الأحد، اشارت إلى أن النشيد الوطني للولايات المتحدة يطرح السؤال الآتي: "هل تتغلب الشجاعة؟".

واضافت "حسنا، هذه الحالة لم تحصل دائما، وهذه الحالة ليست قائمة في الوقت الراهن". وقالت إن "الشجاعة لا تحرض الناس بعضهم على البعض الآخر. والشجاعة لا تضع المال فوق الأرواح. والشجاعة لا تنشر الكراهية. ولا تحجب الحقيقة. ولا تبني جدارا. الخوف هو الذي يفعل ذلك".

وأضافت في برنامج الفكاهي الأميركي الشهير ستيفن كولبيرت "سأخوض انتخابات الرئاسة الأميركية".

وصنعت هذه المرأة (52 عاما) المتزوجة والأم لصبيين، شهرتها من خلال تصديها للمضايقات الجنسية، خصوصا في الجيش، قبل ظهور حركة +مي تو+ التي تدعمها بقوة.

وتريد خصوصا الدفاع عن مجتمع يتسم بمزيد من المساواة، مع نظام صحي "يكون حقا وليس امتيازا" وتعليم عام أفضل وتدريب مهني.

وتقدم حتى الان 15 مرشحا في اطار الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020، في ما يعكس تنوعا غير مسبوق مع عدد قياسي من النساء ومرشحين ينتمون الى الأقليات.

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