نيوزيلندا تودع ضحاياها بالورود..ورئيسة الوزراء ترتدي الحجاب

أخبار الآن| كرايست تشيرش - نيوزيلندا - (وكالات)

بأكاليل من الورود ورسائل رافضة للكراهية والارهاب ودعت نيوزيلندا السبت ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش والذي اسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة نحو خمسين آخرين .

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف عند المستشفى الذي تجمعت فيه أسر الضحايا.

ووضع عناصر من الشرطة وعشرات من المواطنين أكاليل الزهور عند المتاريس التي أقيمت قرب المسجدين في كرايست تشيرش.

وتفاعل النيوزيلنديون في مدينة كرايست تشيرش مع الأحداث، وأبدوا رفضهم للكراهية التي كانت السبب في هجمات يوم الجمعة المروعة.

كما توافد المئات من الناس، أفراداً وجماعات، إلى نصب تذكاري مؤقت أقيم في طرف حديقة «هاجلي»، بالقرب من المسجدين اللذين تعرضا للهجوم، يحملون الزهور. وترك بعضهم قصاصات ورقية كتب عليها بخط اليد. «هذه ليست نيوزيلندا». ووُضعت أكاليل الزهور في موقع الهجوم على المسجد .

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب خلال مقابلة لها مع اسر ضحايا هجوم المسجدين

من جانبها، ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحجاب لمقابلة أهالي ضحايا المسجدين في كرايست تشيرش، السبت، من أجل تقديم واجب العزاء.

وأعربت أرديرن عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة"، فيما بدأت نيوزيلندا بدفن ضحاياها بعد يوم من الحادث الإرهابي.

وأكدت المسؤولة النيوزيلندية أن "الشرطة ألقت القبض على 4 لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم بـ"الإرهابي"، وبكونه "أسو أحادث قتل جماعي في نيوزيلندا".

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