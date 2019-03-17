كشف تفاصيل مأساة الطائرة الإثيوبية

أخبار الآن | أديس أبابا – إثيوبيا (رويترز)

ذكر مصدرُ لوكالةِ رويترز، أن طائرةَ الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعةًً كبيرة غير معتادة، فورَ إقلاعها من المُدرج , قبل أن يُبلغَ الطيار عن مشكلاتٍ , ويطلبَ الإذن للارتفاع بشكلٍ أسرع.

المصدرُ أضاف أن الطائرةَ عانت من سرعةٍ كبيرة وفشلٍ في الارتفاع , بالرغمِ من أن قائدَ الطائرة طلب العودةَ سريعاً إلى المطار , إلا أنها سقطت قبل أن يتمكنَ من ذلك.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800. وأوضح المصدر "قال (الطيار) إنه يواجه مشكلة في التحكم بالطائرة. ولذلك طلب الارتفاع"، مضيفاً أنه لم ترد تفاصيل بشأن المشكلة بعينها وأن الصوت بدا عليه الذعر.

وقال خبراء إن الطيارين يطلبون في العادة الارتفاع عندما يواجهون مشكلات قرب الأرض، وذلك من أجل الحصول على هامش للمناورة وتفادي المناطق المرتفعة. وتحيط بأديس أبابا تلال، وتقع جبال إنتوتو شمال العاصمة مباشرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الكابتن ياريد جيتاشيو هو من كان يتحدث في التسجيل، لكن المصدر أوضح أنه لا يعرف صوته ولا صوت زميله أحمد نور محمد نور لكنه أوضح أنه نفس الصوت طوال التسجيل.

وحذت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية حذو بلدان أخرى يوم الأربعاء في وقف تسيير رحلات بالطائرة بوينغ 737 ماكس بعدما أظهرت بيانات بالأقمار الصناعية وأدلة من مسرح التحطم أوجه تشابه و"احتمال وجود سبب مشترك" مع طائرة شركة ليون إير الإندونيسية التي تحطمت في أكتوبر/ تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

وبدأ محققون يوم السبت في فحص مسجل أصوات قمرة القيادة. وستقوم السلطات الإثيوبية، وفرق من بوينغ، وهيئات سلامة الطيران الأمريكية والأوروبية بتقييم تلك المعلومات ومعها محتويات مسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب التحطم.

اقرأ المزيد:

بدء فحص مسجل قمرة قيادة الطائرة الإثيوبية