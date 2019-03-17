قتلى بينهم أطفال في هجوم شمالي نيجيريا

أخبار الآن | كادونا - نيجيريا - (وكالات)

قُـتلَ تسعةُ أشخاص اليوم في هجومٍ نفذه مسلحون على قريةٍ في ولاية كادونا شمالِ نيجيريا التي تشهدُ بانتظام مواجهاتٍ عرقية، بحسبِ وسائل الإعلام.

وقال حاكم الولاية نصير احمد الرفاعي في بيانٍ عبر تويتر إن وكالاتِ الأمن عثرت على تسعِِ جثث بينها جثثُ لأطفال، كما أحرق المهاجمون العديد من المنازل في القرية.

ومنطقة كادونا تشهد توترا شديدا بين العرقيات خصوصا بين مربي ماشية من اتنية بول المسلمة ومزراعين مسيحيين.

والنزاع الذي عادة ما يتعلق بالاراضي والمياه، اتخذ في السنوات الاخيرة طابعا عرقيا ودينيا فاقمته الزيادة الديموغرافية الكبيرة في هذا البلد الاكثر سكانا في افريقيا (190 مليون نسمة) وعمليات التوظيف من سياسيين محليين.

وشهد جنوب كادونا سلسلة هجمات دامية بين عرقية بول وعرقية ادارا خلال شهر شباط.

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