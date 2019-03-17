غوايدو يبدأ جولة في فنزويلا ويعد بإنهائها في القصر الرئاسي

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا - (أ ف ب)

بدأ زعيمُ المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، السبت، جولةً في البلاد بدأها من فالنسيا، ووعد بأن يُنهيها في كراكاس بإشارةٍ إلى القصر الرئاسي.

وقال غوايدو عبر صفحته على تويتر إنه سيضع حداً لـ مادورو عبر تعبئةِ المواطنين، واعداً ب"أن يكونَ قريبا جدا في المكتبِ الرئاسي" من دونِ أن يحددَ تاريخا مُحددا لذلك.

وأفاد مراسل فرانس برس أن غوايدو كان السبت في مدينة فالانسيا عاصمة ولاية كارابوبو الواقعة على بعد 170 كلم غرب كراكاس، حيث تجمع الآلاف من أنصاره.

وقال امام الحشد "حان الوقت لنستعيد فنزويلا خطوة خطوة"، مضيفا "يعتقدون أن بامكانهم اسكاتنا واخافتنا، لكنهم لن يستطيعوا تقسيمنا ولا مجال للعودة الى الوراء".

وطلب غوايدو من نواب المعارضة الذين يملكون الاغلبية في البرلمان، تنظيم تجمعات في مناطقهم. وأفادت المعارضة أن نحو 50 تجمعا أقيمت السبت في عشر من ولايات البلاد ال23.

ولا تزال فنزويلا تعيش تحت صدمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي شل الحركة في البلاد لمدة اسبوع.

وكما أنها تغرق كل يوم أكثر فأكثر في الأزمة، خاصة بسبب انهيار الانتاج النفطي الذي يؤمن وحده 96 % من موارد البلاد.

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