طفل يرشق سيناتور أسترالي بالبيض عقب تصريحات ضد الإسلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

باغت مراهق سيناتور أسترالي بكسر بيضة على رأسه بعد تصريحات عنصرية أدلى بها الأخير مناهضة للإسلام في أعقاب الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، ما دفعه لصفع الصبي، ليتطور الأمر بعدها الى اشتباك بالأيدي بينهما، في حين اعتقلت الشرطة المراهق على الفور

وأثار السيناتور الأسترالي، فرايزر مانينغ، ضجة كبيرة بعد إصدارة بيان برر فيه الهجوم على مسجدين في نيوزلندا والذي زاح ضحيته 50 شخصا ، ملقيا باللوم على المسلمين المهاجرين والإسلام على حد تعبيره.

هذه التصريحات خلقت موجة من الغضب، دفعت رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للرد بنفسه عليها، قائلا: "إلقاء اللوم فيما شهدته بلاده اليوم على الهجرة أمر مقزز".

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