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ضحايا اعتداء نيوزيلندا بين 3 و77 عاماً

أخبار الآن | ويلنغتون - نيوزيلندا - (وكالات)

أظهرت لائحة غير نهائية وضعتها عائلات ضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير في نيوزيلندا أن أعمار المصلين الذين قتلوا في هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية تتراوح بين 3 و77 عاماً، بينهم نساء وأطفال. 

وقالت رئيسية الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن Jacinda  Ardern   الأحد إنّ هذه اللائحة “غير رسميّة” وستبقى كذلك إلى حين “الانتهاء من تحديد الهوّيات” بشكل رسمي.

هذه اللائحة التي وضعتها العائلات وتتعلّق بـ48 من أصل 50 شخصًا أطلق عليهم المتطرّف الأسترالي برينتون تارانت النار، تُعطي فكرةً عن تنوّع جنسيّات الضحايا.

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