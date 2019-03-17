شوبرا تتحدث في قمة تمكين المرأة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

انضمت النجمة العالمية، بريانكا شوبرا إلى قائمةِ المتحدثين في قمةِ "النساء في العالم" التي ستُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية بداية أبريل المقبل.

و تشارك شوبرا في ندوةٍ على هامشِ فعالياتِ القمة , تتحدثُ فيها عن نجاحِها في حياتِها المهنية كممثلةٍ، وناشطةٍ حقوقية.

كما تجمع القمة العديد من القائدات والمفكّرات من جميع أنحاء العالم لتبادل قصصهن والاحتفال بها.

وستقوم السيدة تينا براون Brown Tina مؤسسة قمة World the in Women باستضافة القمة ومحاورة بريانكا، ويتوقع أن تناقش بريانكا أيضا نجاحها كسيدة أعمال والحديث عن شركتها الشهيرة للإنتاج السينمائي Pictures Pebble Purple ،وعن أسباب قرارها بالاستثمار في تطبيق المواعدة الشهير Bumble.

قمة World the in Women تحتفل في هذا العام بعامها العاشر، ومن المقرر أن يشارك فيها هذا العام العديد من الشخصيات النسائية الشهيرة أبرزهم مقدمة البرامج الأكثر شهرة في العالم، أوبرا وينفري (Winfrey Oprah التي ستلقي خطاباً رئيسياً حول: "هل تستطيع النساء إنقاذ العالم؟"

كما سيشارك في القمة العديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى ومن بينهم بري لارسون (Larson Brie ،(آشلي جود (Judd Ashley ،(آنا ونتور (Wintour Anna ،(بريان كرانستون (Cranston Bryan (وذلك طبقا لما نشرته مجلة " Variety

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