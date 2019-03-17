زوج ضحية مسجد النور يعفو عن إرهابي نيوزيلندا.. ماذا قال؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (newshub)

أعلن فريد أحمد، زوج السيدة حسنة أحمد (44 عاما) التي راحت ضحية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجد النور في نيوزيلندا، أنه "عفا شخصياً عن الإرهابي برنتون تارنت الذي قتل 50 شخصاً على الأقل في الهجوم الدموي الأخير". ولفت إلى أنّه "لا يشعر بالكراهية تجاه تارنتن"، مؤكداً أن "العفو هو أفضل ما يمكن القيام به".

وقال أحمد (59 عاماً) وهو رجل مقعد بعد إصابته بحادث سير عام 1998، وقد نجا من الاعتداء الأخير: "أريد أن أقول له إني أحبه كإنسان، لكني لا أقبل ما قام به لأنه أمر خاطئ". وأضاف: "بطبيعة الحال، أفضل شيء هو العفو والكرم والحب واللطف والإيجابي. أصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة".

وكان أحمد وزوجته أتيا من بنغلادش إلى نيوزيلندا في تسعينيات القرن الماضي ولديهما ابنة واحدة. ولحظة وقوع الهجوم، حرصت حسنة على مساعدة عدة مصلين على الخروج من جناح النساء والأطفال، وذلك بحسب زوجها الذي قال: "كانت حسنة تصرخ بأعلى صوتها حتى يخرج بعض الأطفال والنساء، وحين حضرت إلي، لأني كنت على كرسي متحرك، تم إطلاق النار عليها. لقد كانت تسعف الناس وتناست نفسها".

مصدر الصور: فريد أحمد afp

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