جاسيندا أرديرن تزور مسجداً في ويلنيغتون

أخبار الآن | ويلنيغتون – نيوزيلندا (أ ف ب)

زارت رئيسةُ وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مسجداً في العاصمة اليوم الأحد، في خطوةٍ عززت إعجابَ الكثيرين داخل البلاد وخارجها, بطريقةِ تعاملها مع الهجومِ الإرهابي على المسجدين.

وأشاد النيوزيلنديون بالسرعةِ التي اتخذت بها أرديرن موقفها الإنساني من الهجومِ الإرهابي، عندما قالت في مؤتمرٍ صحفي إن نيوزيلندا بالنسبة للمهاجرين المقيمين فيها هي بيتُهم.

وغداة المجزرة قامت أرديرن بزيارة لمركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش، مرتدية الحجاب تضامناً مع ذوي ضحايا المسجدين، وعبرت عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".

وحسب صحيفة محلية، فإنه "ليس هناك رد فعل رمزي أقوى على الإرهاب الذي تعرض له الأشخاص الذين قتلوا أثناء أداء الصلاة، من صور رئيسة الوزراء التي ترتدي الحجاب، ويرتسم الحزن على وجهها وهي تقف أمام الناس من المجتمع المسلم في كرايستشيرش".

وتعهدت أرديرن بأن الحكومة النيوزيلندية ستغطي تكاليف دفن الضحايا وستوفر الدعم المالي "لسنوات وليس لشهور" لأسر الضحايا بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين.

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