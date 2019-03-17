تفاصيل جديدة عن ضحايا نيوزيلندا.. بينهم مهندس صيانة طائرات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (gulfnews)

بلغ عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي الذي هزّ العالم بأسره نحو 51 قتيلاً. جميع هؤلاء من الأمهات والآباء والعجزة والأطفال، والعديد منهم من جنسيات مختلفة، وتتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و77 عاماً.

وفيما يلي لائحة تفاصيل عن عددٍ من الضحايا، وفقاً لما أوردها موقع "gulfnews" الالكتروني:

1- سياد مينلي

- يبلغ من العمر 14 عاماً.

- هو من المفقودين بعد الحادث الأليم.

- لديه شقيقان: شعيب وكايا.

2 - داود نبي

- هو رجل عجوز يبلغ من العمر 71 عاماً.

- انتقل إلى نيوزيلندا في العام 1979 هرباً من غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان.

- كان مديراً لجمعية أفغانية، ويهتم بمساعدة اللاجئين.

3 - حُسنة بارافين أحمد

- تبلغُ من العمر 45 عاماً.

- قتلت داخل مسجد النور لحظة الهجوم المسلّح.

- متزوجة من رجلٍ يُدعى فريد أحمد.

4 - أمجد حميد

- يبلغ من العمر 57 عاماً.

- من فلسطين، انتقل أمجد مع زوجته حنان إلى نيوزيلندا منذ 23 عاماً، وذلك سعياً لمستقبل أفضل.

5 - نعيم رشيد وابن اخيه طلحة رشيد

إلى ذلك، فإنّ من بين الضحايا رجل يدعى نعيم رشيد (50 عاماً) ومعه ابن اخيه طلحة رشيد (21 عاماً). وفي شريط فيديو، فقد ظهر نعيم وهو يحاول التصدي للإرهابي، وذلك وفقاً لشقيقه خورشيد علام.

(نعيم رشيد)

6 - محمد عمران خان

- يبلغ من العمر 31 عاماً، ويمتلك مطعماً هندياً في كرايس تشيرش.

- لديه طفل يبلغ من العمر 11 عاماً.

7 - أنسي علي

- تبلغ من العمر 25 عاماً.

- كانت أنسي تعمل في كرايس تشيرش بعد تخرجها، وتعيش مع زوجها عبد النصار بالقرب من المساجد التي استهدفها الهجوم الإرهابي.

8- فرهاج أحسن

- يبلغ من العمر 30 عاماً.

- هو مهندس برمجيات، انتقل إلى نيوزيلندا قبل 6 سنوات، من مدينة حيدر أباد الهندية.

- متزوج ولديه طفلة عمرها 3 سنوات وطفل آخر رضيع.

9- عبد الله ديري

- هو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فقط.

- هو من أسرة صومالية وصل أفرادها إلى نيوزيلندا كلاجئين في تسعينيات القرن الماضي.

10- علي المدني

- هاجر علي المدني وزوجته من الإمارات العربية المتحدة إلى نيوزيلندا عام 1998.

- هو مهندس متقاعد، ولديه ولدان.

11- ليلك عبد الحميد

- هو مهندس صيانة طائرات.

- كان يعمل في شركة طيران نيوزيلندا منذ 16 عاماً.

- متزوج ولديه طفلان.

12- سيد عريب أحمد

- انتقل سيد عريب أحمد من كراتشي في باكستان إلى نيوزيلندا بهدف العمل وإعالة أسرته في موطنه.

- لديه شقيقة واحدة فقط وكان يعمل محاسباً في باكستان.

13- جنيد مرتارة

- يبلغ من العمر 35 عاماً.

- هو أب لـ3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 و 5 سنوات.

- كان من عشاق لعبة الكريكيت.

مصدر الصور: afp - gulfnews

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