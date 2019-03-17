انفجار على متن قطار يقتل 3 أشخاص في باكستان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (AP)

نشرت وكالة الأسوشيتد برس أن انفجار قنبلة على متن قطار في باكستان أدى إلى مقتل 3 ركاب على الأقل وإصابة 7 آخرين في جنوب غرب البلاد حسب ما صرحت الشرطة في المنطقة.

وقال الضابط عبد الله جمالي إن القنبلة انفجرت في إحدى مقطورات قطار متجه إلى كويتا في وقت مبكر من يوم الأحد 17 من شهر آذار /مارس، مما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة وذكر أن النساء والأطفال كانوا من بين الجرحى.

ولم يعلن أحد مسؤوليته، لكن الانفصاليين من البلوش العرقيين كانوا قد هاجموا قطارات في الماضي حسب ما ذكرت الوكالة.

وكانت مقاطعة بلوخستان الجنوبية الغربية مسرحًا لتمرد انفصالي منخفض المستوى منذ أكثر من عقد إذ يتهم الانفصاليون الحكومة المركزية بالاستغلال غير العادل لثروة المنطقة من الغاز والمعادن.

للمزيد:

قتلى وجرحى بانفجار في شمال غرب باكستان