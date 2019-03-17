اغلاق مطار في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"

أخبار الآن | كرايست تشيرش - نيوزيلندا - (وكالات)

أعلنت الشرطة النيوزيلندية عن إقفال مطار في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه" وقالت الشرطة في بيان "إن مطار دنيدن مقفل في الوقت الحاضر"، مضيفة "عناصر الشرطة باتوا في المكان، ويعمل فريق متخصص على تحديد طبيعة الطرد".

وجاء ذلك بعد يومين على المجزرة التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

كما كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد أعلنت الأحد أن مكتبها تلقى الجمعة، قبل تسع دقائق من بداية الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشرش، "بياناً" من المسلح، الذي أقدم على قتل 50 شخصاً.

وأوضحت أرديرن لصحافيين: "كنت واحدة من أكثر من 30 متلقياً للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء".

كما أشارت إلى أن البيان "لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة"، مضيفةً أنه تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.

هذا وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشرش إلى 50 قتيلاً وعدد مصابي الهجوم بلغ 50 بينهم حالتان حرجتان، مؤكداً اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق في مجزرة المسجدين.

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