اثنان من المشتبه بهم لا علاقة لهما بهجوم مسجد النور

أخبار الآن | ويلينغتون - نيوزيلندا (أ ف ب)

أعلنت الشرطة النيوزيلنديّة أنّ اثنين من الذين اعتُقلوا على خلفيّة الهجوم الإرهابي في مسجدين بنيوزيلندا لا علاقة لهما بالمجزرة التي نفّذها يميني متطرّف.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة أنّ القوى الأمنيّة اعتقلت هذين الشخصين وفي حوزتهما أسلحة، ولكن لا علاقة مباشرة لهما بالاعتداء.

وتابع المتحدّث "في هذه المرحلة، وُجّه الاتّهام إلى شخص واحد على علاقة" بالاعتداء.

وارتفعت حصيلة الاعتداء إلى 50 قتيلاً، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 49 شخصاً في الاعتداء.

وأوضح مسؤول أمني أنّه لدى نقل الجثث خارج المسجدَين، تبيّن أنّ هناك قتيلاً إضافياً.

ومثُل تارنت السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.

وأشار تارنت بأصابعه بعلامة "تمام" في شكلٍ مقلوب، وهي إشارة تستخدمها جماعات المتطرّفين البيض حول العالم.

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