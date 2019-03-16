نيوزيلندا: 11 مصاباً في الهجوم الإرهابي بحالة حرجة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت السلطات الأمنية في نيوزيلندا بأن 39 مصاباً في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 11 مصاباً في حالة حرجة.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، ، جاسيندا أرديرن، خلال مؤتمر صحافي، إن التحقيقات في الحادث لا تزال متواصلة مع 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية الاعتداء على المسجدين، لكشف ملابسات الاعتداء على المصلين، مشددة بالقول إن حكومتها تحقق حالياً في أنشطة اليمين المتطرف في نيوزيلندا.

وكشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا معلومات عن المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين في بلادها، موضحاً أنه لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه مضيفاً أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، عقب حادث إطلاق الرصاص على المصلين في المسجدين صباح اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن الشرطة في حالة تأهب قصوى بالبلاد، ونطلب من المواطنين البقاء في منازلهم، ويتم التواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء.

وقالت إن منفذ الاعتداء لم يكن مراقباً في أستراليا ونيوزيلندا، مشددة "خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا".

كما قالت إن المشتبه في تنفيذه هجوم كرايس تشيرش سافر لعدة دول حول العالم، ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وأشارت أرديرن إلى أن الرجل أسترالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلندا وبقي فيها لفترات مختلفة".

وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة"، لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في أستراليا.

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