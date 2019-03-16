نيوزيلندا تعلن الحرب على الأسلحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الهجوم الإرهابي على مسجدين، الذي نفذه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني.



يشار إلى أن الهجوم الإرهابي، الذي وقع خلال صلاة الجمعة، خلف مقتل 51 مصليا وإصابة 42 آخرين.



وتتميز القوانين في نيوزيلندا بسهولة الحصول على البنادق النصف آلية، لتجعل معدل حيازتها من بين الأعلى في دول العالم.

وتظهر أرقام أن هناك 1.5 مليون قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة فقط، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الخبير في قوانين الأسلحة، فيليب ألبيرز.

وقال ألبيرز "إن الشرطة في نيوزيلندا لا تعرف العدد الفعلي للأسلحة الموجودة في نيوزيلندا".

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