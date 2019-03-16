مفتي نيوزيلندا يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (abudhabi-news)

مع استمرار صدور ردود الفعل حول حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا، قال الشيخ مصطفى راشد، مفتي أستراليا ونيوزيلندا، إن عدد المسلمين في نيوزيلندا 45 ألف شخص، ومسجد النور لا يصلي فيه سوى 50 شخصًا في صلاة الجمعة، وقتلهم الإرهابي جميعهم.

وأشار راشد الى أن "رئيسة الوزراء هاتفتني واعتذرت لي ولجميع المسلمين"، مؤكدا أن الإرهابي القاتل متخيل إن جميع المسلمين دواعش. وأضاف راشد أن "التحقيقات ستأخذ مجراها، وسينال القاتل والمشتركين معه العقاب"، كما لفت الى أن "كل الناس واقفة في صفنا ومؤيدة موقفنا، هنا الناس تحترم عقيدتنا، الجميع هنا بكى على ما حدث، منظر بشع، ما حدث حالة فردية ليست ظاهرة في استراليا ونيوزيلندا".

كما حذر راشد من تقليد العمليات الإرهابية في مساجد أوروبا، متابعا: "داعش وقاتل المسلمين في نيوزيلندا أحقر من بعض".

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