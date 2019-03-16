مجزرة نيوزيلندا و ألعاب الفيديو

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ربط كثير من المتابعين طريقة تنفيذ الهجوم على مسجديّن في نيوزيلندا، الجمعة، بألعاب الفيديو التي تلقى إقبالا كبيرا ، بالرغم من احتوائها مشاهد عنيفة..

نـَشر موقع "يو إس نيوز " الأمريكي تقريراً حول الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في مسجد النور في مدينة كيراتس تشيرش حيث راح ضحيته واحد وخمسون شخصاً وأصيب اكثر من 40 شخصا اخرين بجروح .

التقرير قال إن كثيراً من المتابعين ربطوا طريقة تنفيذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، بألعاب الفيديو التي تلقى إقبالاً كبيراً، بالرغم من احتوائها مشاهد عنيفة.

وقام المهاجم، الذي وصفته السلطات بـ"المتطرف"، ببث مقطع ِ فيديو مباشر، يوثق فيه مراحل هجومَه الإرهابي منذ بدايتها إلى نهايتها.

وكان المهاجم يضع كاميرا "غو برو " على خوذته ، من أجل تسجيل تفاصيل عمليته الإرهابية ونقلِها بشكل مباشر.

حيث يبدو أن منفذ العملية استوحى كل التفاصيل من ألعاب القتال والعنف ، المنتشرة على الهواتف الذكية ، وفق ما ذكر موقع "يو إس نيوز".

كما أن عودة "مهاجم نيوزيلندا" إلى سيارته واستبدالَ سلاحه تـُعَد فكرة مستنبطة من ألعاب الفيديو ، التي يُسمح فيها بتبديل الأسلحة وإعادة تحميلها ثم العودة إلى مكان تنفيذ الهجوم لاستكمال العملية.

وأعاد "هجوم المسجديّن" الحديث عن مخاطر ألعاب الفيديو، التي غالباً ما تـَستهدف الأطفال الصغار والشباب.

ويحذر الخبراء دائماً من التأثيرات الوخيمة لألعاب العنف على ذهن وأعصاب اللاعبين ، قائلين إن هذه النوعية من الألعاب تؤدي إلى ترسباتٍ في داخلهم تقودهم إلى العنف من دون وعي ، خصوصاً في المجتمعات التي تـَغيب فيها التربية والتوعية.

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