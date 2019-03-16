قتل 13 مدنيا في موزمبيق خلال هجمات مسلحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 13 مدنيا على الاقل شمال موزمبيق خلال سلسلة جديدة من الهجمات المنسوبة الى جماعات متطرفة مسلحة تنشر الرعب في المنطقة، كما اعلنت مصادر محلية

وقد حصلت هذه الهجمات في قرية أولو التي أحرق 120 من منازلها، كما ذكرت لوكالة فرانس برس وتشهد منطقة كابو ديلغادو، المتاخمة للحدود مع تنزانيا، موجة من اعمال العنف الدامية المنسوبة الى مجموعة مسلحة متطرفة تنادي بالفكر المتطرف في هذه المنطقة .

وأدت اعمال العنف هذه ضد المدنيين وقوى الامن، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنها، الى مقتل حوالى 200 شخص، وتدمير الكثير من القرى كما أرغمت الاف الاشخاص على النزوح. وارسل رئيس موزمبيق فيليب نيوسي تعزيزات من الجيش والشرطة الى المنطقة، ووعد بشل حركة هذه المجموعة، لكنه لم يتمكن حتى الان من فرض النظام.

واتهمت منظمات غير حكومية قوى الأمن بارتكاب تجاوزات، واعربت عن الأسف لاعتقال اعداد كبيرة من الصحافيين.

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