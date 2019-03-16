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خطاب للشرطة النيوزلندية باللغة العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسوشيتد برس)

وَجهت مسؤولة في الشرطة النيوزلندية خطابا باللغتين الإنجليزية والأردية إلى المسلمين في بلادها لطمأنتهم.

ويأتي هذا الخطاب عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الذي أسفر عن قتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح .

واستهلت الشرطية النيوزيلندية، نائلة حسن، خطابها بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة والسلام على النبي، مؤكدة أنها صُدمت من الحادث الإرهابي.

وقالت إن الشرطة لا تدخر جهدا يمكن القيام به، وتقوم بكل شيء من أجل الضحايا، مضيفة أن رجال الشرطة يعملون مع قادة المجتمع المسلم، بالإضافة لوجود مجموعة من القيادات الدينية في مدينة كريست تشيرش، حيث وقع الحادث.

وفي وقت سابق، قال مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور ويحاولون كشف ملابساته.

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وتمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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