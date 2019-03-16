جنسيات عربية بين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أسفر الحادث الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، بينهم جنسيات عربية حيث أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن وفاة 3 مواطنين مصريين بالحادث،

وجاء في البيان أن "وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، تواصلت مع أسرة المواطن لتقديم واجب العزاء"، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفي إلى أن هناك 3 مصريين "استشهدوا" خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر.

فيما توفي مواطن سعودي متأثراً بإصابته، وإصابة آخر بجروح طفيفة حسب بيان للسفارة السعودية في ويلنغتون وأصيب أيضاً مواطن نيوزلندي من أصل عراقي بالحادث، يرأس إحدى الشركات الهندسية بدولة الإمارات، خلال محاولته حماية أبنائه من رصاص منفذ الحادث الإرهابي الذي قام بإطلاق النار على المتواجدين بالمسجد.

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