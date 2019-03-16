الكشف عن خطة للإطاحة بزعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن بوست)

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تفاصيل جديدة عن هجوم تعرضت له سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا في شهر فبراير الماضي.

ونفذ الهجوم المسلح على يد مجموعة سرية، سرقت أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة تحتوي على معلومات حساسة، في إطار خطة للإطاحة بالزعيم كيم جونغ أون.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم نُفذ من قبل مجموعة تعرف باسم Cheollima Civil Defense هدفها الأول هو الإطاحة بنظام الزعيم الكوري الشمالي.

وشن مسلحون ملثمون هجوما على سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا في وضح النهار، وقاموا بتقييد العاملين فيها بالحبال، وتغطية رؤوسهم، وسرقة هواتف محمولة وكمبيوترات، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ولم تسجل الشرطة الإسبانية أي تقارير عن الحادث أو تفتح تحقيقا، كما لم تتقدم السفارة أو أي من الضحايا ببلاغات.

يذكر أن المجموعة تحتفظ بسريتها بشكل تام، فمن غير المعروف من هم أعضاؤها أو من هو قائدها، إذ تبقى هويتها محل تساؤلات لا يعرف إجابتها إلا عدد قليل من الأشخاص.

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