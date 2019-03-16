الجيش يحرس المياه والكهرباء في فنزويلا

أخبار الآن| دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتية العامة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع التيار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أياماً عدة.



مادورو قال إن الفريق المكلف بـ"الدفاع عن الخدمات الأساسيّة الاستراتيجية للدولة" ستكون مهمته ضمان أمن البنية التحتية ومراقبة صيانة المعدات.

واتهم مادورو الولايات المتحدة مجدداً بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء. وقال إن الولايات المتحدة مصدر "الهجمات المتتالية" ضد أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في البلاد، وإن ذلك تم "بقيادة" جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، يقول المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا، إن الإهمال وفساد الحكومة مسؤولان عن هذا الفشل.

وأثر انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في 7 مارس على البلاد بأكملها لمدة ستة أيام تقريباً. وأكدت الحكومة، الثلاثاء، أن التيّار تمت استعادته في كامل أنحاء البلاد، لكن غرب فنزويلا كان لا يزال يشهد الجمعة انقطاعاً في الكهرباء.

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