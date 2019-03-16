الأبرز ليوم السبت 16/03/2019

منفذ الهجوم في نيوزيلندا يمثل أمام القضاء

في اخر تطوراته، وَجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم السبت تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت المشتبه به الرئيسي في هجوم بالأسلحة النارية على مسجدين، بعد يوم من الهجوم الذي أسفر عن قتل 51 مصليا وإصابة عشرات آخرين بجروح ، ومَثُلَ تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايس تشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السِجن البيضاء حيث تم حبسه على ذمة القضية ، ومن المقرر أن يَمُثل ثانية ً أمام المحكمة في الخامس من شهر نيسان أبريل المقبل ، وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجِه اتهامات أخرى

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استمرار الاشتباكات في الباغوز

نفذت طائرات قوات التحالف الدولي، اليوم السبت، ضربات مكثفة على مواقع تواجد من تبقى من افراد تنظيم داعش في المنطقة ضمن مزارع الباغوز بالقطاع الشرقي لريف دير الزور ، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف من قبل قوات سوريا الديمقراطية ، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان ، وترافقت عمليات القصف مع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر "داعش"، وسط تقدم جديد لـ"سوريا الديمقراطية"في المنطقة.

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فرنسا تقمع متظاهري السترات الصفر بالغاز المسيل

اشتبك متظاهرون من السترات الصفر الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الثامنة عشرة على التوالي ، واستخدَمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع فيما ألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على أفراد الشرطة ، كما أعلنت الشرطة عن اعتقال عشرين شخصا في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون بث روح جديدة في حركتهم المناوئة لماكرون وسياساته.



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