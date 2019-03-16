آلاف الطلاب يتظاهرون بعدة مدن لمواجهة تغير المناخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



خرج عشرات آلاف من الطلاب حول العالم، في مظاهرات جابت شوارع مدن عدة في يوم احتجاج عارم ضد التباطؤ في مكافحة التغير المناخي.



وجاء في نص الدعوة لهذه المظاهرات عبر فيسبوك بتنفيذ إضراباً لمطالبة الحكومات بالقيام بواجباتها وتقديم أدلة على الجهود لحصر الاحتباس المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية عملاً باتفاق باريس".

وانطلقت المظاهرات من، ويلينجتون، عاصمة نيوزيلندا، إذ تجمع مئات الطلاب رافعين شعارات بينها "إما التحرك الآن أو السباحة".

وكان الطلاب على موعد مع هذه التعبئة في أكثر من 2000 موقع حول العالم، وفق موقع الحركة "فرايدايز فور فيوتشر"، إشتملت على إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة.

وشملت المظاهرات أيضا القارة السمراء إذ شهدت شوارع العاصمة الأوغندية، كمبالا، مسيرات في إطار هذه التعبئة الشبابية العالمية من أجل المناخ.



وتحدثت حركة "كامباكت" عن مشاركة 300 ألف شاب في مظاهرات في 200 موقع في البلاد، في أكبر مظاهرة مناخية في تاريخ ألمانيا، لكن يصعب التثبت من صحة هذه الحصيلة.

وفي لندن، تجمع الآلاف أمام قصر باكينجهام بعد محطة قصيرة في شارع داوننج ستريت حيث مقر رئاسة الوزراء.

وفي سويسرا، شارك حوالي 30 ألف شخص في المظاهرات في 5 مدن، وفق وكالة الأنباء السويسرية، وفي إيطاليا، شارك الآلاف في مسيرات جابت شوارع مدن عدة في البلاد، بتأييد من مسؤولين سياسيين كثيرين، أما في العاصمة الإسبانية، مدريد، فقد جاب حوالي 4500 شخص شوارع المدينة بحسب تقديرات الشرطة، حاملين شعارات بينها "نحن لا نبحث عن مذنبين بل عن مسؤولين"، وفي نيويورك، فقد تمدد حوالي 50 شاباً أمام مقر الأمم المتحدة على شكل أموات للمطالبة بالإسراع في جهود مكافحة التغير المناخي.

وفي باريس، سار ما بين 29 ألف متظاهر و40 ألفا، من طلاب جامعيين وحتى أطفال أتوا مع أهاليهم، في مظاهرات سادتها أجواء من الهدوء، وأشار المنظمون إلى مشاركة 168 ألف شخص في المظاهرات المناخية في فرنسا.

وفي بلجيكا، أحصت الشرطة 30 ألف متظاهر في العاصمة، بروكسل، فيما شهدت مدن أخرى تجمعات بينها لييج ومونس ونامور، أحيانا بمشاركة حوالي 1000 شخص.

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