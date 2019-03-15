واشنطن تستدعي طاقمها الدبلوماسي في كراكاس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة استدعت الطاقم الدبلوماسي الموجود في كراكاس بسبب خطورة الأزمة في فنزويلا.

وأكد بومبيو في بيان، أن هؤلاء الدبلوماسيين يواصلون مهمتهم من أماكن أخرى حيث سيستمرون في تسليم المساعدة الإنسانية للشعب الفنزويلي.

وكرر بومبيو دعم واشنطن "للرئيس الانتقالي خوان غوايدو" مؤكدا أن الإدارة الأميركية "تتطلع إلى العودة ما أن يبدأ الانتقال الديموقراطي" في فنزويلا.

وكان بومبيو أعلن الاثنين أن الدبلوماسيين في كراكاس سيغادرون قريبا بسبب "تدهور الوضع" في فنزويلا.

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